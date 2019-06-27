Киев, , 08:53 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов оперативно и объективно расследовать все подозрительные самоубийства боевиков ВСУ и Нацгвардии. Об этом он заявил на встрече с родственниками боевиков, погибших при странных обстоятельствах, сообщили 27 июня в пресс-службе аппарата президента Украины.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Гости заявили Зеленскому, что смерть их родных пытаются выдать за самоубийство, хотя они не согласны с этим выводом.

«Я буду требовать от ГБР, Нацполиции, органов прокуратуры и других правоохранительных органов максимально оперативно и объективно расследовать гибель каждого воина», — заявил Зеленский.

Соответствующее поручение он дал заместителю главы офиса президента Украины Руслану Рябошапке, а также предложил родственникам боевиков устроить встречу с руководством правоохранительных структур.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что за время гражданской войны в Донбассе покончили с собой 554 боевика украинских формирований. Показатель самоубийств в ВСУ вдвое выше, чем в армии США, и в шесть раз выше, чем в армии Израиля.

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