Вашингтон, , 08:46 — REGNUM

Вооруженные силы США отслеживает перемещения отряда российских кораблей во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» на Кубе, говорится в заявлении командования ВС в Twitter.

«Мы знаем о перемещении российского корабля «Горшков» и активно следим за этим», — говорится в сообщении.

При этом, отметили в командовании, они не намерены обсуждать «все предпринятые меры».

Как сообщало ИА REGNUM, отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота РФ совершает дальний поход, начавшийся в Североморске 26 февраля. Российские корабли и суда обеспечения во время похода совершали заходы в Джибути и Коломбо, китайский порт Циндао, Владивосток, эквадорский порт Пуэрто-Боливар и прошли через Панамский канал. С 24 июня корабли находятся в порту Гаваны.

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