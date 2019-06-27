Нью-Йорк, США, , 08:39 — REGNUM

Россия является для США главной геополитической угрозой, так как пытается «подорвать демократию». Об этом заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на теледебатах политиков-демократов, претендующих на выдвижение в президенты, в эфире канала NBC.

Ведущий попросил каждого из десяти участников назвать основную угрозу для Соединенных Штатов на текущий момент. Никто из них, кроме де Блазио, не упомянул Россию.

«Россия, потому что она пытается подорвать нашу демократию», — сказал мэр Нью-Йорка и добавил, что у РФ это «хорошо получается» и её нужно остановить.

Другие политики называли в качестве угроз для США риск ядерной войны и изменение климата, а также Китай и Иран.

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