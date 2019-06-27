27 июня 2019 | Время чтения 5 мин

Станислав Тарасов, , 08:27 — REGNUM

7 июля истекает срок ультиматума, который Иран предъявил Германии, Франции и Великобритании в связи с ядерной сделкой, заключенной в 2015 году (Совместный всеобъемлющий план действий / СВПД).

Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что 28 июня в Вене состоится встреча с партнерами по международной атомной сделке на уровне заместителей министров иностранных дел. В их число входят Россия и Китай, однако Тегеран не предъявляет претензий Москве и Пекину. Подробности повестки переговоров неизвестны. Необходимость этой встречи вытекает из пункта 36 соглашения, который предусматривает, что в случае конфликтной ситуации совместная комиссия СВПД (орган, в котором представлены министры иностранных дел стран-участниц) обязана найти решение. По мнению иранских экспертов, встреча в Вене станет или может стать «последним шансом для дипломатов спасти ядерную сделку до истечения срока ультиматума Тегерана». Пока же, несмотря на напор президента США Дональда Трампа, иранцы продолжают выполнять условия СВПД, что подтвердило и Международное агентство по атомной энергии в своих 14 отчетах.

Напомним, что СВПД предусматривает нормализацию экономических отношений с Ираном со стороны ЕС. Однако, констатирует германский журнал Der Spiegel, «Германия, Франция и Великобритания хотя многократно заявляли, что они, несмотря на выход США из СВПД, остаются верны ядерному соглашению, это были лишь слова». Звучали обещания создать механизм внешнеторговых расчетов Instex, который мог бы стать своеобразной обменной биржей, где будет производиться взаимозачет платежных обязательств иранских и европейских компаний. Но до сих пор Instex так и не приступил к оперативной деятельности. Более того, все банки Европы отказываются проводить платежи по большинству сделок, опасаясь санкционных мер американцев против себя. Теперь, сообщает иранское информационное агентство Fars, Тегеран намерен перейти ко второму этапу выхода из атомного соглашения: отказаться от выполнения условия, согласно которому он не имеет права обогащать уран выше 3,67 процента.

Если такое произойдет, это будет означать полный провал ядерной сделки с Ираном. Ситуация складывается очень тревожная. Даже министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, заявляя, что «США — наш ближайший союзник, мы ведем с ними постоянный диалог, мы внимательно рассматриваем любые их просьбы», считает, что «предстоящая неделя имеет решающее значение». Он также отметил, что «европейские страны, будучи ответственными за нормализацию отношений с Ираном, должны показать степень улучшения сотрудничества, чтобы спасти ситуацию». Лавируют и американцы. И. о. министра обороны США Марк Эспер неожиданно заявил, что Вашингтон стремится «закрыть дверь для конфликта и открыть дверь для дипломатии» с Ираном.

При этом он перебросил мяч на поле европейских партнеров, полагая, что, с одной стороны, «они поддержат любые действия Вашингтона, направленные на сдерживание конфликта с Ираном», а с другой — обозначил «желание американских властей наладить дипломатические контакты с представителями Тегерана», даже несмотря на то, что Трамп пригрозил Ирану мощным ответом вплоть до уничтожения в случае любой новой атаки против Соединенных Штатов и подписал очередной «специфический» указ, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Ирана. При этом американский президент уточнил, что новые односторонние меры направлены прежде всего против руководителя и духовного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи и ряда командующих Корпуса стражей Исламской революции. Появились основания предполагать, что в скором времени в санкционный список будет внесен и глава МИД Ирана Мохаммад Зариф, могут быть заморожены иранские активы на миллиарды долларов.

Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что подобное, если иметь в виду предложения США о начале переговоров с Ираном, «закрывает путь для дипломатии». В то же время это ставит и нелегкие задачи перед дипломатией Германии, Франции и Великобритании на предстоящей встрече в Вене с Ираном, где будут обсуждать иранский ультиматум. Они понимают, что Вашингтон, как утверждает американский телеканал CNBC, «хочет не только спровоцировать Иран на нарушение требований ядерного соглашения 2015 года, но и вызвать в стране внутренние потрясения». В Вашингтоне понимают, что публичное политико-дипломатические шельмование Тегерана ставит непреодолимые барьеры на пути возможного дипломатического диалога. Но Трампу нужна хоть какая-то победа, а не прямой вооруженный конфликт, даже если она будет представлена не «полной сменой режима в Тегеране, а хотя бы ключевыми перестановками внутри него».

Это процесс пошаговых действий на относительную перспективу, так как Вашингтон понимает, что выход Ирана из ядерного соглашения не означает, что завтра у него появится ядерная бомба. А как может действовать в такой ситуации Европа? Теоретических рассуждений по этому поводу там достаточно. Многие эксперты утверждают, что США «загнали в ловушку не только Иран, но и Европу». Она медлила с разработкой конкретных мер противостояния американским санкциям против Тегерана, видимо, полагая, что удастся договориться о «санкционных каникулах» для своих компаний, что позволяло выиграть время. Не получается. Теперь к обозначенным канцлером Германии Ангелой Меркель двум «надломам в американо-германских и американо-европейских отношениях» добавился и иранский. Но готов ли Европа играть по-крупному, чтобы выполнить обещанное по условиям ядерного соглашения?

Как пишет германское издание Handelsblatt, «без каких-либо конкретных шагов в сторону Ирана, который возобновит свою ядерную программу, ей не удастся не только предотвратить резкий рост напряжения на Ближнем Востоке, но и остановить его дрейф в сторону России и Китая». Есть другой, пока теоретический вариант: переход Европы к совместным действиям с Москвой и Пекином, противостояние американскому эмбарго, продолжение покупок иранской нефти, развитие совместных бизнес-проектов, проведение финансовых операций и тому подобное. Ясно одно: период «умных слов» Европы в отношении Тегерана завершается. Предстоящая встрече в Вене представителей внешнеполитических ведомств Ирана, Германии, Франции и Великобритании должна расставить некоторые точки над i. Будем ждать.