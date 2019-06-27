Вашингтон, , 08:18 — REGNUM

Государственный департамент Соединенных Штатов намерен привлечь некоммерческие организации Румынии для организации поэтического конкурса «Жизнь при коммунизме» среди школьников старших классов, сообщает 27 июня RT со ссылкой на заявку Госдепа.

«(Приглашаем НКО) для организации общенационального конкурса стихосложения на английском языке среди школьников на тему «Жизнь при коммунизме», — говорится в заявке.

Одна из целей конкурса — намерение «помочь» школьникам осознать, что поэзия может служить «инструментом сопротивления недемократическим режимам и освобождения от них». Сумма гранта составляет до $25 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что в Прибалтике, Польше, Румынии, Болгарии и других странах Североатлантического альянса развёрнута целая сеть информационных центров, дополняемая различными «неправительственными» организациями. Одной из их главных целей является дискредитация России и навязывание её образа в виде «авторитарной страны с диким, невежественным населением, власти которой не считаются с основами международного права».

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