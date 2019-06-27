Триполи, , 07:51 — REGNUM

«Ливийская национальная армия» (ЛНА) Халифы Хафтара передала Соединенным Штатам американского пилота, воевавшего на стороне так называемого международно признанного правительства Фаиза Сараджа. Об этом 27 июня сообщил представитель ЛНА на своей странице в Twitter.

По его словам, американский пилот-наемник был захвачен после того, как его самолет был сбит во время боев в Триполи. В ближайшее время его депортируют из Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля маршал Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи, где засело Правительство национального согласия (ПНС), сформированное странами Евросоюза. Хафтар назвал свое наступление «освобождением Триполи от террористов». В настоящее время под Триполи идут позиционные бои.

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