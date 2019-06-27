Оренбург, , 07:50 — REGNUM

В Оренбургской области будет изменено законодательство о проведении публичных мероприятий и сняты запреты на их проведение в ряде мест. Проект соответствующего закона уже находится в областном Заксобрании, сообщили журналистам в пресс-службе облпрокуратуры.

Ранее прокуратура принесла протест на статью 3 закона «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий и о внесении изменений в Закон Оренбургской области «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Оренбургской области». По данным ведомства, некоторые положения статьи противоречат общероссийскому законодательству.

В частности, на областном уровне дополнили утверждённый на уровне федеральном перечень мест, в которых нельзя проводить публичные мероприятия. Среди них вокзалы, остановки общественного транспорта, территории вблизи зданий органов власти, скверы, парки и т.д. При этом, по данным прокуратуры, в этих местах можно проводить одиночные пикеты.

В связи с этим в Заксобрание региона последовал протест. Проект поправок уже разработан и в ближайшее время будет рассмотрен.