Москва, , 07:39 — REGNUM

Уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, которые были задержаны за нарушение государственной границы РФ в Керченском проливе, продолжается. При этом нормативы Организации Объединённых Наций по морскому праву к данному инциденту не могут быть применимы. Об этом говорится в нотах, направленных МИД России в посольство Украины в Москве и в трибунал ООН.

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«Трибунал, среди прочего, зафиксировал, что он не предопределяет решение вопроса о юрисдикции в рамках дальнейшего разбирательства, и российская сторона намерена продолжить оспаривать её наличие», — говорится в документах.

Также в нотах раскрываются возможности, которые Киев в рамках российского законодательства может задействовать для освобождения украинских кораблей и моряков.

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«Реакция украинской стороны на российскую ноту ещё раз подтверждает, что её интересует не столько судьба моряков, сколько сохранение возможности на ней спекулировать. Очевидно, что в этом и состояла главная цель организованной в ноябре 2018 года предыдущим украинским руководством провокации, которая критикуется в том числе представителями нынешних киевских властей», — отмечено в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая Международный трибунал Организации Объединённых Наций по морскому праву занял сторону Киева, рассматривая иск Украины к РФ, поданный после задержания украинских моряков в российских водах в ноябре 2018 года. Трибунал постановил, что Россия должна освободить всех моряков, задержанных за нарушение госграницы в районе Керченского пролива и передать Украине три конфискованных судна до 25 июня. В МИД России на это вновь заявили, что возможность задействования Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения инцидента в Керченском проливе исключена.