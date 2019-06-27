Дар-эс-Салам, Танзания, , 07:57 — REGNUM

Танзания подписала с Китаем договор на получение 60 миллиардов танзанийских шиллингов (более 26,1 миллиона долларов США), передает газета Mwananchi.

Договор был подписан министром иностранных дел Танзании Паламагамбой Кабуди и заместителем председателя Международного агентства Китая по сотрудничеству и развитию Чжоу Лиуджуном, сообщается в официальном заявлении отдела международного сотрудничества правительства Танзании от 24 июня.

Соглашение было подписано сразу же после переговоров министра Кабуди и министра иностранных дел Китая Ван И в Пекине. Власти Танзании смогут свободно потратить средства на любые проекты развития.

«Переговоры министров были нацелены на укрепление дипломатических отношений между Танзанией и Китаем, а также на выявление приоритетных стратегических областей сотрудничества между странами», — сообщается в официальном заявлении.