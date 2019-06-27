Токио, , 07:44 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал стороны, заинтересованные в улучшении отношений между США и Ираном, сделать «маленькие жесты» для снижения напряженности, сообщает Le Figaro.

«Желание Франции, законное желание США и нескольких других стран состоит в том, чтобы иметь больше гарантий в отношении ядерной деятельности Ирана», — заявил глава французского государства в интервью японскому телеканалу NHK.

Известно, что напряженность в отношениях между США и Ираном возрастает. Ранее Иран уничтожил американский беспилотник, который, согласно властям, находился в воздушном пространстве возле Ормузского пролива. США это отрицают.

«Беседа, которую я провел с президентом Хасаном Рухани, позволила подтвердить желание не вступать в конфликт. Так что теперь все стороны должны найти пути для переговоров, которые в краткосрочной перспективе позволят не потерять лицо и укрепить доверие. Когда доверие потеряно, нам нужны маленькие жесты, которые приведут к деэскалации», — отметил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил намерение встретиться с главой США Дональдом Трампом, чтобы обсудить иранский вопрос.

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