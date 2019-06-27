Страсбург, Франция, , 07:26 — REGNUM

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) дискредитирована восстановлением полномочий российской делегации. Вопрос о дальнейшем участии Украины в работе организации будет решать новый состав Верховной рады, написал глава украинской делегации Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

«Это мой последний день в ПАСЕ. Следующая Верховная рада решит сама, участвовать ли в работе дискредитированной организации», — написал Арьев.

Он добавил, что украинская делегация сделала всё возможное, чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ, но Совет Европы «не выдержал».

Арьев сообщил также, что после принятия ассамблеей резолюции о подтверждении полномочий российской делегации представители Украины покинули сессию ПАСЕ. К ним присоединились делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии. Позднее спикер словацкого парламента Андрей Данко опроверг уход делегации с сессии ПАСЕ из-за России.

Как сообщало ИА REGNUM, за возвращение России в ПАСЕ высказались 118 участников летней сессии. Против проголосовали 62 делегата, десять — воздержались.

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