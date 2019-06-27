* ОУН-УПА — запрещённая в России организация

Афины , , 07:23 — REGNUM

Группу туристов с Украины выселили из греческого отеля за вывешенные ими на балконах флаги экстремистских организаций, сообщает ТСН.

Отмечается, что жительница Киева, психолог по образованию, приехала в отель с группой детей, после заселения они развесили на балконах в том числе флаг Украины, а также красно-черные полотна «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА, организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Спустя пару дней другие туристы пожаловались на это, после чего сотрудники гостиницы сняли все полотна. Спустя несколько часов после этого директор гостиницы принял решение выселить их.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году на Украине ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получила статус «борцов за независимость», её участникам было дано право на соцгарантии, а лидеры — Степан Бандера и Роман Шухевич — стали прославляться как герои. Россия такие действия подвергает резкой критике, напоминая, в частности, о Волынской резне в 1943 году.

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