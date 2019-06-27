Екатеринбург, , 07:12 — REGNUM

Опрос жителей Екатеринбурга по поводу того, где лучше строить храм Святой Екатерины, лучше провести за один день. Об этом по итогам прошедшего 26 июня заседания рабочей группы заявил мэр Александр Высокинский.

«Проводить опрос лучше за один день. Выбрать воскресенье в сентябре и, соблюдая все предусмотренные Уставом нормы, двигаться к общегородскому результату», — сказал чиновник.

Он также добавил, что очередное заседание рабочей группы может пройти в августе-сентябре. На нём планируется определиться с вариантами, которые войдут в опросный лист, и принять другие соответствующие решения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 26 июня участники рабочей группы предложили под храм три площадки. Среди них место бывшей телебашни, участок в районе улиц Фурманова и Белинского, а также территория, на которой ранее находился приборостроительный завод.