Екатеринбург, , 07:02 — REGNUM

Наиболее подходящее место для строительства в Екатеринбурге храма Святой Екатерины можно выбрать из двух площадок. Об этом заявил журналистам мэр Александр Высокинский.

По его словам, в лист для опроса населения можно включить площадку в районе улиц Белинского и Фурманова. Также он не против того, чтобы туда внесли территорию бывшего приборостроительного завода на улице Горького, 17.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июня на заседании рабочей группы было отобрано три возможные площадки под строительство храма. Среди них значится и территория, на которой до 24 марта 2018 года находилась недостроенная телебашня.

Однако, как отмечает Высокинский, строить там храм технологически невозможно. По его словам, там уже вовсю идёт подготовка к созданию ледовой арены.