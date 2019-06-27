Нью-Дели, , 07:07 — REGNUM

Посол Таджикистана в Индии Султон Рахимзода вручил верительные грамоты индийскому президенту Шри Рам Натх Ковинду. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Таджикистана.

После церемонии вручения грамот между дипломатом и президентом состоялись двусторонние переговоры. Шри Рам Натх Ковинд отметил важную роль президента Таджикистана Эмомали Рахмона в борьбе с экстремизмом и терроризмом в регионе.

Президент Индии также подчеркнул важность проведенного в Душанбе пятого Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня в Душанбе состоялся 5-й саммит СВМДА. В заседании приняли участие делегации 27 стран и 13 наблюдателей, в том числе представители международных организаций. Участники саммита обсудили проблемы региональной и глобальной безопасности, а также вопросы экономического сотрудничества.

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