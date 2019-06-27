Нью-Йорк, США, , 07:10 — REGNUM

Посол Ирана в Организации Объединенных Наций (ООН) заявил, что Исламская Республика не может в одиночку спасти ядерное соглашение, об этом 27 июня сообщает Al Arabia.

«Иран сделал много со своей стороны, чтобы сохранить ядерную сделку. Однако в одиночку он не может этого сделать» , — заявил посол государства в ООН Маджид Тахт Раванчи на заседании СБ ООН.

Как следствие, Исламская Республика начнет обогащение урана после истечения срока ультиматума, выдвинутого России, Китаю, Великобритании и Франции — странам, подписавшим соглашение вместе с США в 2015 году. Суть ультиматума заключалась в том, что указанные страны в течение 60 дней должны предпринять действия по сохранению соглашения.

Напомним, в 2015 году администрация прежнего президента США Барака Обамы заключила с Ираном соглашение, в соответствии с которым Тегеран обязался заморозить ядерную программу в обмен на частичное снятие санкций.

Новый президент США Дональд Трамп в мае 2018 года расторг соглашение, наложив на Иран новые санкции.