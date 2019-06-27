Нур-Султан, , 07:10 — REGNUM

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования родным и близким погибших при взрывах боеприпасов в городе Арыси Туркестанской области Казахстана, сообщили 26 июня в пресс-службе казахстанского лидера.

Глава Таджикистана направил телеграмму с соболезнованиями на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Рахмон также отметил оперативность и самоотверженность в работе всех служб, принявших участие в ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

Эмомали Рахмон «От своего имени и имени таджикского народа выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, а также слова поддержки семьям пострадавших и надежду на их скорейшее выздоровление».

Напомним, 25 июня президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время телефонного разговора с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым выразил соболезнования в связи с происшествием в городе Арыси.

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