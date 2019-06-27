Нур-Султан, , 07:13 — REGNUM

Перспективы развития казахстанского кинематографа обсудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Союза кинематографистов республики Ермек Турсунов, сообщили 26 июня в пресс-службе главы государства.

На встрече Токаев призвал работать над повышением качества продукции казахстанского кинематографа. Президент считает, что для решения вопросов киноиндустрии необходим комплексный подход.

Отметим, в июне 2019 года советский фильм «Меня зовут Кожа», снятый Абдулой Карсакбаевым в 1963 году на киностудии «Казахфильм», удостоен звания «Неувядающая классика. Мировое признание» на британском кинофестивале Romford Film Festival в Лондоне.

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