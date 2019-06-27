Пхеньян, , 05:54 — REGNUM

Соединенным Штатам необходимо представить новую стратегию по возобновлению диалога с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова, говорится в заявлении МИД КНДР, сообщает агентство Reuters.

«Диалог не произойдет сам по себе, когда США не пытаются избрать реалистичный подход к переговорам, учитывающий интересы обеих сторон, но при этом повторяют, как попугаи, о необходимости диалога», — приводит агентство слова официального представителя северокорейского МИД.

Представитель также добавил, что Соединенным Штатам отведено не так много времени, чтобы вернуться к диалогу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует встречи в лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе поездки на саммит G20 в Японии. При этом Трамп подчеркнул, что для встречи с северокорейским лидером у него есть «различные возможности».