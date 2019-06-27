Ханты-Мансийск, , 06:39 — REGNUM

В Югре создают первый в России законопроект о креативной деятельности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных и внешних связей.

Поручение о разработке такого документа в январе 2019 года на заседании общественного совета по реализации стратегии социально-экономического развития Югры до 2030 года дала губернатор Наталья Комарова. Подобный законопроект не принят ни в одном субъекте страны. Он позволит создать в ХМАО особый сектор экономики, основанный на человеческом капитале, некий креативный кластер.

Законопроект, по задумке его инициаторов, должен стать началом развития постиндустриальной экономики Югры.

Креативность — от английского слова creative, означающее «творчество». Креативность — это способность находить новые, нестандартные решения известным проблемам.