Казань, , 04:57 — REGNUM

Отказ Татарии от использования видеокамер непосредственно на избирательных участках в день выборов Госсовета обсудили на федеральном уровне. Во время заседания член ЦИК РФ Евгений Колюшин удивился тому, что республика не может установить видеонаблюдение по финансовым причинам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, глава Центризбиркома РТ Мидхат Шагиахметов сообщил, что видеонаблюдение в день выборов будет работать лишь в помещениях территориальных избирательных комиссий, куда поступают протоколы со всех участковых избирательных комиссий республики, на самих участках видеокамер не будет. Объяснил он это тем, что «установка видеокамер — достаточно дорогая штука», а «живой наблюдатель всегда лучше любого технического средства».

Подобный подход для одного из самых богатых регионов России удивил не только население, но и общественников. В середине июня 2019 года в адрес главы республики Рустама Минниханова было направлено обращение от ряда общественных организаций и Ассоциации наблюдателей РТ, в котором они много говорили о доверии к результатам выборов, а отказ от видеонаблюдения сравнивали с устранением одного из эффективных средств объективного контроля. Об установке видеокамер на участках ратовали и некоторые отделения партий, представленных в Госсовете РТ.

26 июня 2019 года вопрос видеонаблюдения на выборах в Татарии был упомянут и на заседании ЦИК РФ, на котором обсуждался ход региональных избирательных кампаний. После доклада главы ЦИК Башкирии Илоны Макаренко, которая рассказала, что регион будет использовать видеокамеры на всех участках, член Центризбиркома РФ Евгений Колюшин отметил, что регион показывает пример, что можно организовать видеонаблюдение на участках.

«Вы пример показываете, в том числе и братским, соседним республикам, о том, что можно организовать видеонаблюдение на участках. Странно, например, что Татарстан не может этого сделать по финансовым причинам. Поэтому передавайте опыт братской соседней республике», — заявил Колюшин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, помимо выборов в Госсовет РТ, 8 сентября 2019 года в Татарии планируется заместить 186 мандатов в рамках 157 избирательных кампаний в 40 районах.