Вашингтон, , 04:25 — REGNUM

Возможный военный конфликт Соединенных Штатов с Ираном закончился бы очень быстро, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

Он выразил надежду, что Вашингтону удастся избежать вооруженного конфликта с Тегераном. Однако Трамп подчеркнул, что случись война с Ираном — «она бы не продлилась долго». При этом Соединенным Штатам якобы не потребовалось бы для победы направлять дополнительный военный контингент на Ближний Восток.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что не спешит на заключение сделки с Ираном, так как располагает неограниченным количеством времени. Он добавил, что Соединенные Штаты не пойдут на сделку, пока в Исламской Республике сильны антиамериканские настроения.