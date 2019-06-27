Вашингтон, , 04:20 — REGNUM

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Японии состоится 28 июня в 14:00 по местному времени (8:00 мск). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Отмечается, что на следующий день, 29 июня, американский лидер проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Их встреча намечена на 11:30 по местному времени (5:30 мск).

Как передавало ИА REGNUM, ранее помощник президента России Юрий Ушаков также сообщил, что переговоры Путина и Трампа состоятся 28 июня по завершении первого заседания саммита G20 в Осаке. При этом глава МИД России Сергей Лавров заявил журналистам, что никакой конкретной повестки переговоров Москва и Вашингтон не согласовывали.