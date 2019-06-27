Вена, , 04:10 — REGNUM

Реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть задержана из-за позиции Дании по этому вопросу, заявил глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле журналистам.

При этом Зеле подчеркнул, что задержка пока возможна лишь теоретически и реальные намерения Дании затянуть строительство газопровода он подтвердить в настоящее время не может. Он добавил, что ряд государств радуется замедлению процесса реализации проекта.

«Замедление приемки в эксплуатацию трубопровода может стать реальностью, но насколько это реально — я подтвердить не могу», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня глава пресс-службы Энергетического агентства Дании Туре Фальбе-Хансен ответил на обвинения в задержке реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». По его словам, Дания в этом вопросе исходит из соображений экологии и безопасности, поэтому считает юго-восточный маршрут более приемлемым.