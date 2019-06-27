Москва, , 04:01 — REGNUM

Сохранение механизма антироссийских санкций со стороны Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не исключает попыток ущемить российскую делегацию в правах в будущем, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Утверждение полномочий России в полном объеме без изъятий означает, что в большинстве стран СЕ услышали позицию Москвы: либо санкции, либо наше участие. Этот успех не исключает новых покушений на наши права в будущем, так как ПАСЕ сохранила механизм санкций, хотя и в урезанном виде», — отметил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, возвращающую российской делегации ее полномочия в организации. После принятия резолюции делегации сразу семи стран покинули заседание в знак протеста.