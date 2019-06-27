Тегеран, , 03:11 — REGNUM

Иран намерен ускорить процесс обогащения урана после истечения срока ультиматума, отведенного Тегераном для стран Европы, участвовавших в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, сообщает Fars News.

По его словам, запасы обогащенного урана в Исламской Республике уже увеличились, а к 27 июню они превысят 300 килограмм. Камальванди добавил, что эта мера является вынужденной из-за нежелания европейских участников СВПД выполнять свои обязательства в рамках «ядерной сделки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Иран отвел европейским участникам СВПД 60 дней на действия по сохранению «ядерной сделки» и деэскалации обстановки в регионе. В противном случае Исламская Республика намерена сократить ряд своих обязательств по соглашению.