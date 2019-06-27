Киев, , 02:32 — REGNUM

Украинская партия «Слуга народа» считает нецелесообразным выход Украины из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в связи с возвращением в неё российской делегации. Об этом заявил лидер партии Дмитрий Разумков в эфире «Украинского радио».

«Мы можем, и мы будем, когда мы станем представителями украинского парламента, отстаивать интересы нашего государства и на таких площадках. Поэтому это неконструктивно, неправильно развернуться и уйти, несмотря на все события», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM , в ночь на 25 июня ПАСЕ официально пригласила российскую делегацию к участию в июньской сессии, приняв соответствующую резолюцию. После этого глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что её представители покидает сессию ассамблеи.