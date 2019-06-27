Каракас, , 01:30 — REGNUM

Представители совета директоров государственной венесуэльской нефтегазовой корпорации PDVSA подали судебный иск в американском Делавэре с требованием вернуть контроль над дочерней компанией Citgo, сообщает агентство Bloomberg.

Согласно иску, PDVSA требует от суда подтвердить контроль компании над своей «дочкой» Citgo и связанными с ней организациями. Ранее, в апреле, президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал доказать мировому сообществу, что Соединенные Штаты украли у страны нефтяную компанию Citgo.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля нефтеперерабатывающая компания Citgo формально разорвала отношения со своей материнской компаний PDVSA. Этому предшествовало назначение в компанию временным управляющим американского гражданина Рика Эссера. Также в состав директоров были введены граждане США и Венесуэлы, лояльные к лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.