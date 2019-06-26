Приштина, , 23:43 — REGNUM

Исполнительный комитет Международной организации уголовной полиции (Интерпол) принял решение одобрить очередную заявку Косово на получение членства и включить её в повестку ежегодного заседания Генеральной ассамблеи организации, которое пройдёт в октябре 2019 года. Об этом 26 июня сообщает приштинское издание Koha ditore.

Как заявил заместитель генерального директора МИД Косово Астрит Земай, исполнительный комитет дал высокую оценку работе косовской полиции и охарактеризовал её как «современную полицейскую организацию, соответствующую передовым стандартам».

На данное заявление уже отреагировал официальный Белград. Глава МВД Сербии Небойша Стефанович назвал утверждения косовских властей не соответствующими действительности. Он подчеркнул, что повестка предстоящей сессии Генассамблеи Интерпола будет окончательно утверждена лишь за два дня до её открытия.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти односторонне отделившегося от Сербии края Косово уже пятый год предпринимают усилия по получению членства в Интерполе, рассылая ноты всем странам — членам организации. В 2017 году заявка Приштины впервые была принята к рассмотрению и поставлена в рабочую повестку организации, однако не нашла достаточной поддержки.

В последний раз Генеральная ассамблея Интерпола отклонила запрос Косово в ноябре 2018 года. В начале текущего года Приштина вновь обратилась в организацию с заявкой, Интерпол принял её к рассмотрению.