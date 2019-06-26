Триполи, , 23:38 — REGNUM

Отряды, подконтрольные «международно признанному» правительству Ливии Фаиза Сараджа отбили у «Ливийской национальной армии» (ЛНА) Халифы Хафтара часть города Гарьян к югу от Триполи, 26 июня передает агентство Reuters.

По информации от очевидцев, в ходе операции был захвачен штаб ЛНА в Гарьяне, а также автомобили и оружие военных Хафтара.

Официального подтверждения потери контроля ЛНА над стратегически важным городом для наступления на столицу Ливии пока нет ни от представителей Сараджа, ни от армии Хафтара.

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