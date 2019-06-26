Хмеймим, Сирия, , 22:43 — REGNUM

Российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии террористы попытались атаковать при помощи беспилотных аппаратов, сообщил 26 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Попытка приблизиться к базе ВКС РФ была предпринята в тёмное время суток 26 июня. Два беспилотника боевиков направлялись к базе с юго-западного направления и были уничтожены дежурными средствами ПВО.

Российская авиабаза продолжала функционировать в обычном режиме.

Напомним, 26 июня СМИ сообщили о массированном авиаударе ВКС РФ по бывшей вертолётной базе «Тафтаназ» в провинции Идлиб, где боевики снаряжали свои беспилотники.