Хмеймим, Сирия, 26 июня 2019, 22:43 — REGNUM
Российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии террористы попытались атаковать при помощи беспилотных аппаратов, сообщил 26 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
Попытка приблизиться к базе ВКС РФ была предпринята в тёмное время суток 26 июня. Два беспилотника боевиков направлялись к базе с юго-западного направления и были уничтожены дежурными средствами ПВО.
Российская авиабаза продолжала функционировать в обычном режиме.
Напомним, 26 июня СМИ сообщили о массированном авиаударе ВКС РФ по бывшей вертолётной базе «Тафтаназ» в провинции Идлиб, где боевики снаряжали свои беспилотники.