Страсбург, Франция, , 22:22 — REGNUM

Парламентская ассамблея Совета Европы выбрала нового генерального секретаря Совета Европы. Голосование состоялось сегодня, 26 июня.

Новым генеральным секретарем Совета Европы стала представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Она будет занимать пост генерального секретаря в течение ближайших пяти лет.

Позиция Пейчинович-Бурич по «российскому вопросу» достаточно умеренная.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня ПАСЕ приняла резолюцию, которая восстанавливает полномочия российской делегации в полном объеме, однако у этого восстановления есть ряд условий, которые Россия должна выполнить, чтобы подтвердить эти полномочия.