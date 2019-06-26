Страсбург, Франция, , 21:37 — REGNUM

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия делегации Российской Федерации в полном объеме. Голосование состоялось сегодня, 26 июня.

В данной резолюции содержится целый комплекс вопросов, разрешить которые ПАСЕ призывает Россию в нужно для организации ключе. В частности, в резолюции сказано, что российская делегация должна незамедлительно вернуться к сотрудничеству в Мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами Ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств.

ПАСЕ требует, чтобы Россия освободила 24 украинских моряка-нарушителя, который в ноябре 2018 года на украинских боевых кораблях вероломно вторглись в территориальные воды Российской Федерации и пытались прорваться через Керченский пролив.

Кроме того, ПАСЕ требует, чтобы Россия немедленно выплатила все взносы, причитающиеся в бюджет Совета Европы, в том числе и за тот период, когда полномочия российской делегации были ограничены.

В ходе дискуссии в резолюцию была внесена одна поправка, согласно которой ПАСЕ требует от официальной Москвы сотрудничества со с учреждениями по мониторингу прав человека, в том числе в полном объеме и не препятствуя прямому доступу ко всем объектам, «где Россия ведет операции».

Помимо прочего в резолюции указано, что ПАСЕ призывает Россию выполнить все рекомендации, которые содержатся в резолюции 1990 (2014), 2034 (2015) и 2063 (2015).

Ассамблея рассчитывает, что «её четкое предложение о диалоге», будет воспринято в Москве взаимно и приведет к каким-то конкретным результатам. В резолюции Мониторинговому комитету ПАСЕ предлагается представить доклад о выполнении обязательств Россией в самые кратчайшие сроки, но не позднее апрельской сессии 2020 года.