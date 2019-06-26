Санкт-Петербург, , 21:27 — REGNUM

Сотрудников Следственного комитета РФ попросят разобраться с четырьмя муниципалитетами Северной столицы из пяти, которые представители ЦИК России и Горизбиркома Петербурга посетили в среду, 26 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сами участники объезда.

Высадка-посадка (трамвай на Ржевке) Дарья Драй © ИА REGNUM

Член ЦИК Евгений Шевченко и другие сотрудники Центризбиркома и Санкт-Петербургской избирательной комиссии успели за вечер посетить пять муниципалитетов, и только в МО «Полюстрово» ситуация с приемом документов у кандидатов выглядела нормальной.

В ИКМО «Ржевка» кандидаты толпились за запертой дверью, ее не открывали, пока участники объезда не дозвонились до комиссии. В МО «Академическое» множество кандидатов пожаловались, что главы местного совета и избиркома (ИКМО) препятствуют реализации их избирательного права.

В МО «Сампсониевское» дверь оказалась тоже закрыта, и «никаких следов комиссии» там не обнаружилось. Кандидаты утверждали, что им приходится дежурить с самого утра, но никто и не пытается принять у них документы.

Аналогичная ситуация сложилась и в МО «Сергиевское», где кандидаты стоят с утра на проспекте Энгельса, 131, ожидая приема документов по адресу, указанному на сайте муниципалитета как адрес ИКМО.

Заметим, именно в этом муниципалитете ведет свой прием депутат Госдумы Евгений Марченко, который ранее заявил в СМИ, что ИКМО в Петербурге якобы «не нарушают закон, а пользуются лазейками» в нем. Такой комментарий в ЦИК уже назвали хамским.

Евгению Шевченко удалось дозвониться до председателя ИКМО Елены Элкониной. Она сообщила, что вела весь день прием по другому адресу, на проспекте Луначарского, и даже приняла документы у 19 кандидатов.

«Огромное количество людей стоит перед зданием на Энгельса, 131. Как вы говорите, что 19 кандидатов вы приняли (на Луначарского), если ни на основном здании, ни на интернет-порталах нет об этом объявлений. Спрашивается, у каких кандидатов и что вы там принимали на Луначарского, 60?», — недоумевал Шевченко. Он добавил, что кандидаты не могут попасть в здание с 4 часов утра до 6 вечера.

Горизбирком Элконина о смене адреса приема тоже не предупредила. Она заявила, что собралась лично завезти документы в ТИК №10, председателю Николаю Рубанову, который ей якобы сообщил, что ему некогда, и на месте его не будет. Но Рубанов в момент разговора оказался рядом с Шевченко и дезавуировал слова главы ИКМО. «Елена Львовна, не наводите тень на плетень, — посоветовал он ей. — Давайте, если через суд решать, поднимем биллинг и посмотрим текст разговора».

В результате в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу и прокуратуру будет направлено обращение от кандидатов с требованием проверить поведение членов ИКМО «Ржевка», «Академическое», «Сергиевское» и «Сампсониевское» на признак состава преступления по статье 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»). Это ходатайство поддержит и Горизбирком.

«Не надо меня запугивать, я ничего не нарушала», — отозвалась Елена Элконина, услышав об этой новости.

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Напомним, ранее в отношении главы ИКМО «Сосновское» Михаила Жарова был составлен административный протокол в связи с сокрытием выборов. Однако сегодня на заседании ЦИК России Горизбиркому Петербурга посоветовали «более жестко бить по рукам», а зампред Центризбиркома Николай Булаев пригрозил нарушителям 141-й статьей УК РФ, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы.