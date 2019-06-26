Пекин, , 21:23 — REGNUM

Помощник министра иностранных дел Китая Чжан Цзюнь заявил, что Китай «не допустит» обсуждения ситуации в Гонконге на саммите G-20 в Осаке, 26 июня передает агентство Reuters.

Ранее 26 июня официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан потребовал от властей Великобритании прекратить «грубое вмешательство» во внутренние дела Гонконга.

Сами протестующие в Гонконге провели митинги у консульств стран G-20 с призывом «освободить Гонконг» от Китая.

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