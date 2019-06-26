Москва, , 20:38 — REGNUM

В Японии пытаются переложить ответственность за бои на Халхин-Голе 1939 года на СССР. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM об этом 26 июня заявил руководитель Серпуховского отделения РВИО Александр Макушин на круглом столе на тему «К 80-летию событий на Халхин-Голе. Уроки для современности».

«Читая японскую прессу по событиям на Халхин-Голе, видно то, что на данный момент официальная точка зрения полностью отрицает японскую вину за начало этих событий. И на данный момент в Японии происходит возрождение милитаризма», — заявил Макушин.

По его словам, официальная трактовка событий 1939 года такова, что Халхин-Гол в действительности был победой Японии, а Советский Союз виноват в развязывании конфликта.

Как отметили другие участники круглого стола, в Японии пытаются представить четыре месяца боевых действий на Халхин-Голе чуть ли не в качестве случайного стечения обстоятельств и не очень существенного «пограничного инцидента». При этом Токио также неизменно занижает с помощью формальных манипуляций число потерь среди своих солдат.

«Это хорошо коррелирует с общемировой тенденций в исторической памяти, чтобы поставить на одну чашу весов и нацистский режим, и Советский Союз» «Это должно привести к изменению и положения России на мировой арене, так и к изменению нашей территориальной ценности», — подчеркнул Макушин.

Это означает, что в России давно назрела не только работа на уровне учёного сообщества, но и популяризация исторических знаний среди населения.

«В провинции выпускники, студенты совершенно не знают этих событий. Мы теряем своё поколение — они вбирают не наш дискурс, а иностранный, и начинают смотреть на мир, как это закладывается кинопродукцией, игровой продукцией, печатной», — указал он.

26 июня в пресс-центре REGNUM состоялся круглый стол на тему «К 80-летию событий на Халхин-Голе. Уроки для современности» с участием учёных и политологов из России и Монголии.