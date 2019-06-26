26 июня 2019 | Время чтения 4 мин

Происходит фактический возврат к обветшалому японскому принципу времен Советского Союза «сэйкэйфукабун» в 80-е годы прошлого столетия — «неразрывности политики и экономики», когда Япония соглашалась на развитие экономических связей с нашей страной только в случае территориальных уступок Москвы. Наиболее откровенные из моих японских собеседников предупреждают, что ожидать реализации идеи «совместной хозяйственной деятельности» на Курилах без перспективы их «возвращения Японии» не стоит.

Анатолий Кошкин, , 20:29 — REGNUM

Как и предупреждали специалисты по российско-японским отношениям, ничего серьезного из предложенного японцам плана совместного освоения южных Курил пока не выходит. Причина отнюдь не экономическая, а сугубо политическая. Ибо Москва замыслила предоставить японским компаниям всевозможные льготы на Курилах, которые превосходят условия работы на островах компаний других стран, с целью попытаться сдвинуть официальный Токио с его непримиримой позиции требования"северных территорий».А именно, островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские (Хабомаи).

Курильские острова на официальном флаге Сахалинской области России

Для японцев эти острова в первую очередь ценны омывающими их водами, богатыми биоресурсами — весьма популярными в Японии породами рыб, ракообразных, моллюсков и морских водорослей, в первую очередь, ламинариевых — комбу (морской капустой). Что же касается строительства на островах производственных и рекреационных объектов, то тут прибыль для японских компаний не столь очевидна, и они могут инвестировать в них в значительной степени лишь по рекомендациям своего правительства.

А правительство, преследуя в «совместной хозяйственной деятельности» сугубо политические корыстные цели, открыто рассматривает такую деятельность как способ «внедрения» на острова всего японского, расширения своего влияния на них, обработки местного населения в духе согласия жить под руководством «богатой Японии». А на каком-то этапе, как предлагала губернатор столичной префектуры Токио КоикэЮрико, по аналогии с Крымом, будет проведен «референдум», на котором-де местные жители «стройными колоннами» придут на пункты опроса проголосовать за «лучшую жизнь» под водительством японцев.

Как известно, жестким условием Токио является непризнание работающими на Курилах японскими компаниями и их сотрудниками существующего здесь российского законодательства и требование разработать для них «специальную юридическую систему», предоставляющую гражданам Японии режим экстерриториальности. Ибо, как опасаются в МИД Японии, в противном случае сам факт работы японцев на Курилах явится признанием принадлежности островов России. Надо четко понимать, что именно это выдвинутое Токио непреклонное требование, а не какие-то производственные проблемы с объемом японского участия в освоении островов, как нас пытаются убедить, стало камнем преткновения на переговорах.

Считая, что «совместная хозяйственная деятельность» неразрывно связана с «проблемой северных территорий» и направлена главным образом на создание условий перехода южных Курил к Японии, японское правительство во главе с АбэСиндзодает понять Москве, что без учета политических требований Токио перспектив участия японцев в освоении российских Курил нет.

О чем и информирует ведущее японское информационное агентство Киодо, со ссылкой на которое ТАСС сообщает: «Японская сторона не считает возможным заключение окончательного соглашения с Россией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов в ходе встречи лидеров двух стран на саммите G20 в Осаке. Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники, причиной этому являются существующие разногласия между Москвой и Токио».

ТАСС передает из Токио, что, как отмечают в Японии, Москва и Токио пока расходятся в том, как осуществлять совместные проекты: «Россия считает, что это необходимо делать в рамках ее законодательства, а Япония предлагала создать некую специальную юридическую систему на юге Курильских островов».

Не отмечается и обещанных крупных японских инвестиций в экономику РФ в рамках, считаю, избыточно разрекламированного в нашей стране предложенного премьер-министром Абэ «плана по развитию двусторонних отношений из 8 пунктов». Кое-что за прошедшие уже три года с момента объявления плана, конечно, делается, но «планов громадья и размаха шагов саженьих» до сих пор пока невидно. Не исключаю, что сказывается и постоянная оглядка Токио на Вашингтон и страны «семерки», где уже увидели в японской политике в отношении России и «особой дружбе» Абэ с президентом Путиным чуть ли не предательство.

Правда, помощник президента РФ Юрий Ушаков сделал интригующее обещание о том, что «в рамках программы рабочего визита Владимира Путина в Японию состоятся переговоры с премьер-министром Японии Абэ Синдзо, а также подписание по итогам переговоров «весьма интересных коммерческих соглашений». Что же, будем ждать.

Но это, по всей видимости, не будет касаться освоения с японской помощью Курил. Японские политики, политологи, журналисты при обсуждении перспектив «совместной хозяйственной деятельности» на наших островах прямо говорят, что Токио пойдет на сотрудничество японских компаний на «северных территориях» только при появлении признаков отказа Москвы от них в пользу Японии. Другими словами, происходит фактический возврат к обветшалому японскому принципу времен Советского Союза «сэйкэйфукабун» в 80-е годы прошлого столетия — «неразрывности политики и экономики», когда Япония соглашалась на развитие экономических связей с нашей страной только в случае территориальных уступок Москвы. Наиболее откровенные из моих японских собеседников предупреждают, что ожидать реализации идеи «совместной хозяйственной деятельности» на Курилах без перспективы их «возвращения Японии» не стоит.

А потому правы предприниматели на Курилах, которые, не ожидая помощи «японского дяди», сами развивают, и весьма успешно, далекие, но «нашенские» острова.