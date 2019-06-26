Кишинёв, , 20:23 — REGNUM

Президент Молдавии Игорь Додон 26 июня провел телефонный разговор с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом — впервые с момента своего избрания на этот пост в 2016 году. Как передает ИА REGNUM, Додон сообщил, что с румынским коллегой «рассмотрели всю повестку наших двусторонних отношений, отметив необходимость их углубления».

Додон отметил, что Румыния является ведущим торговым партнером Молдавии, и выразил «признательность румынским партнерам за поддержку, оказываемую нашей стране во многих областях».

«Твердо убежден в том, что наш стратегический диалог получит новый импульс после того, как в Молдавии сформировано парламентское большинство и правительство», — заявил Додон.

В завершение разговора он пригласил Клауса Йоханниса совершить официальный визит в Молдавию.

ИА REGNUM напоминает, что с момента своего избрания в 2016 году Додон фактически являлся персоной нон грата для стран-соседей — Румынии и Украины. Его ни разу не принимали ни в Бухаресте, ни в Киеве, и избегали любых контактов с ним.

После избрания президентом Украины Владимира Зеленского Додону удалось пообщаться с ним по телефону. Теперь на его телефонный звонок ответил и президент Румынии Йоханнис.