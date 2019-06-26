Дамаск, , 20:17 — REGNUM

За последние сутки в Сирии российская группировка ВКС нанесла серию ударов по базам и коммуникациям боевиков в провинциях Идлиб и Латакия, сообщает 26 июня Интерфакс-АВН.

Уточняется, что удары были нанесены по бывшей вертолётной базе «Тафтаназ» в провинции Идлиб, где боевики изготавливают и обслуживают беспилотники. Местные СМИ сообщают, что удар был массированным и распространился за пределы самой базы.

Одновременно с ударом по базе «Тафтаназ» авиаударам подвергся горный посёлок Кабани на северо-востоке провинции Латакия, превращённый боевиками в укреплённый район.

Кроме того, российская авиация нанесла ряд ударов по коммуникациям боевиков, стремясь нарушить их снабжение боеприпасами и пресечь манёвр силами между разными участками обороны.