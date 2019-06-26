Лондон, , 20:17 — REGNUM

Правительство Великобритании ввело запрет на продажу слезоточивого газа в Гонконг после столкновений протестующих и полиции в китайском городе, 26 июня передает агентство Reuters.

Лондон Марина Захарова © ИА REGNUM

Глава британского МИДа Джереми Хант также заявил в парламенте, что Великобритания будет добиваться «независимого расследования» применения силы против гонконгских демонстрантов.

В Гонконге более месяца проходят массовые митинги против закона об экстрадиции в континентальный Китай, который намерено ввести региональное правительство.

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