Гонконг, Китай, , 20:11 — REGNUM

Протестующие в Гонконге провели митинги с призывом «освободить Гонконг» у консульств стран «большой двадцатки», 26 июня передает агентство Reuters.

В числе консульств, возле которых прошли акции, представительства Аргентины, Австралии, Великобритании, Канады, Италии, Японии, ЮАР, Южной Кореи, Турции, США, ЕС и России.

«Это первый раз, когда так много людей приходят к такому количеству консульств» , — заявили организаторы акции.

Митинги приурочены к проведению саммита G-20, который стартует в японской Осаке в конце недели.

Протест в Гонконге против принятия региональными властями закона об экстрадиции в континентальный Китай продолжается с конца мая.

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