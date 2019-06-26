Кишинёв, , 19:56 — REGNUM

Президент Молдавии Игорь Додон приветствовал решение судей Конституционного суда в полном составе уйти в отставку. Как передает ИА REGNUM, Додон призвал парламент, правительство и Высший совет магистратуры в срочном порядке назначить своих кандидатов на должность судей КС.

Он выразил уверенность, что назначения будут основаны исключительно на критериях неподкупности, профессионализма, безупречной репутации и объективности. А новый состав КС будет независимым и «выполнит благородную миссию по обеспечению верховенства Конституции и любой ценой исключит фактор политического влияния и закулисных игр».

Премьер-министр Майя Санду заявила, что отставка судей КС была единственным выходом из ситуации, при которой Конституционный суд в последние годы находился под влиянием олигарха Владимира Плахотнюка. Судьи КС, по ее словам, «дискредитировали суд и опозорили Молдавию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 июня все судьи Конституционного суда Молдавии объявили об отставке.

Конституционный суд Молдавии в последние годы был подконтролен находившейся у власти Демпартии и лично олигарху Владимиру Плахотнюку. Когда парламент назначил новое правительство, Плахотнюк отказался отдавать власть и через Конституционный суд попытался распустить парламент и удержать власть за собой. Лишь после того, как 14 июня Демпартия объявила о передачи власти законному новому руководству, а Плахотнюк покинул страну, Конституционный суд отменил свои решения.

21 июня Венецианская комиссия Совета Европы, рассмотрев ряд решений КС Молдавии, объявила, что суд нарушил множество принципов и процедур при принятии решений о роспуске парламента страны и поставил под угрозу демократию в Молдавии.