Москва, , 19:52 — REGNUM

Сфера обращения с опасными отходами требует серьёзного государственного вмешательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июня заявил член комитета Государственной думы по образованию и науке, депутат от Республики Удмуртия Алексей Загребин («Единая Россия»).

«Я считаю, что государство не может не обращать внимание на эту сферу, несмотря на развитие конкуренции, структур, заинтересованных в работе с такими видами отходов жизнедеятельности. Государство не может быть в стороне», — заявил Загребин.

По его мнению, в этой сфере должна быть чётко определена роль государства — практика показала, что государственный учёт, контроль и мониторинг здесь необходим.

«Тема обращения с опасными отходами всегда актуальна, так как она связана с экологией и касается повседневной жизни каждого человека», — подчеркнул депутат.

Отметим, что 26 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о единой государственной системе обращения с отходами I и II класса опасности. По экспертным оценкам, опасных отходов такого вида в России образуется примерно 350 тыс. тонн в год. При этом обезвреживается, утилизируются и перерабатывается всего 2−3% от этого числа.