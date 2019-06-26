Страсбург, Франция, 26 июня 2019, 19:49 — REGNUM
В знак протеста против возвращения России в ПАСЕ июньскую сессию Ассамблеи покидают делегации пяти стран, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.
Так, летнюю сессию покидают делегации Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, частично Польши.
ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации в полном объеме. Вместе с тем на рассмотрение комиссии ПАСЕ по мониторингу было внесено 19 поправок, основной смысл которых сводился к ограничению законных прав российской делегации в Ассамблее.