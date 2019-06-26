Москва, , 19:42 — REGNUM

Депутат Государственной Думы Сергей Боярский («Единая Россия») считает, что проблему опасных отходов пора решить, поскольку речь идёт о качестве жизни людей на территории всей страны. Об этом он заявил 26 июня, комментируя принятие Госдумой РФ в первом чтении законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Он отметил, что жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области не понаслышке знают о проблеме опасных отходов, так как в регионе есть Красный Бор, полигон в Тосненском районе, на который 40 лет свозились токсичные отходы.

«Он уже исчерпал свои возможности, более того, в результате того, что разные по химическому составу отходы перемешались, сегодня там находится чрезвычайно опасная смесь, и, как говорят эксперты-экологи, не совсем понятно, как теперь с ней вообще обращаться. Полигон представляет серьезную экологическую угрозу для всего региона. Так что острота этого вопроса сомнений не вызывает», — подчеркнул Боярский.

Почему возникла эта проблема? Как пояснил депутат, долгие годы опасные отходы накапливались и продолжают накапливаться до сих пор, работающей на национальном уровне системы переработки нет.

«Есть компании, которые занимаются переработкой, есть компании, которые только говорят о том, что занимаются, а на самом деле складируют опасные вещества без соблюдения необходимых требований, получают деньги и через какое-то время испаряются, а отходы остаются. Потом «вдруг» у кого-то рядом с домом светится грунт или в реке погибает вся рыба, а концов уже не найти. Чтобы в будущем такое не повторялось, нужно создавать контролируемую систему передвижения опасных отходов, строить инфраструктуру обращения с опасными отходами на государственном уровне, чтобы было понятно, кто за что отвечает, кто какие отходы производит, куда они идут, как хранятся и обезвреживаются. Потому что тут речь идёт о качестве жизни людей на территории всей страны», — подытожил Сергей Боярский.

Напомним, что в 26 июня 2019 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о единой государственной системе обращения с отходами I и II класса опасности. Предполагается, что единый федеральный оператор (Росатом) создаст единую информационную систему, которая будет показывать потоки отходов и заниматься непосредственно транспортировкой, утилизацией, переработкой и обезвреживанием отходов.