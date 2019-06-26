Москва, 26 июня 2019, 19:42 — REGNUM
Депутат Государственной Думы Сергей Боярский («Единая Россия») считает, что проблему опасных отходов пора решить, поскольку речь идёт о качестве жизни людей на территории всей страны. Об этом он заявил 26 июня, комментируя принятие Госдумой РФ в первом чтении законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Он отметил, что жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области не понаслышке знают о проблеме опасных отходов, так как в регионе есть Красный Бор, полигон в Тосненском районе, на который 40 лет свозились токсичные отходы.
Почему возникла эта проблема? Как пояснил депутат, долгие годы опасные отходы накапливались и продолжают накапливаться до сих пор, работающей на национальном уровне системы переработки нет.
Напомним, что в 26 июня 2019 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о единой государственной системе обращения с отходами I и II класса опасности. Предполагается, что единый федеральный оператор (Росатом) создаст единую информационную систему, которая будет показывать потоки отходов и заниматься непосредственно транспортировкой, утилизацией, переработкой и обезвреживанием отходов.