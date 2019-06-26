Страсбург, Франция, , 19:39 — REGNUM

Интересы Российской Федерации «будут представлены на международной арене в полном объеме». Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня, об этом заявил глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

«Возможность полноценно представлять интересы нашей страны в самой старой парламентской организации Европы, это возможность закончить с украинской пропагандой», — заявил Толстой.

Это разрыв санкционной цепи, которую пытаются ковать вокруг России наши недоброжелатели, отметил он.

ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации в полном объеме. Вместе с тем на рассмотрение комиссии ПАСЕ по мониторингу было внесено 19 поправок, главный смысл которых сводился к тому, чтобы вернуть Россию в ПАСЕ, ограничив ее в законных правах.