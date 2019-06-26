Москва, , 19:33 — REGNUM

Непристойное поведение украинской делегации в ПАСЕ должно получить адекватную оценку, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Это злость, это хамство, это агония, это ничем не прикрытая злость, которая из пор сочится. Кончено, такое поведение должно получить адекватную оценку», — заявил Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».

«Это все очень недостойно, недостойно страны, которая работает в СЕ», — добавил он.

ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации в полном объеме. Против выступали делегации Украины, Грузии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии.