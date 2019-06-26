Москва, , 19:08 — REGNUM

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 июня заявил дипломат, публицист, политический обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин на круглом столе на тему «К 80-летию событий на Халхин-Голе. Уроки для современности».

«Надо сказать, что в самой этой дате — 23 августа 1939 года, в её честном историческом анализе, сопровождающих её политических спекуляциях, а в них присутствует вклад и отдельных российских политиков и историков, есть важная роль и для нашего современного российского государства и российского общества в целом. Мы увидели, как на примере послеперестроечного времени часть руководства СССР потеряла психологический и идеологический иммунитет во взгляде на отечественную историю и проиграла в информационно-политической борьбе», — заявил Демурин.

«Мы должны эту борьбу продолжать, понимая очень хорошо, что на Западе фальсификация истории — это государственная политика. И противопоставить ей также можно лишь государственную политику. Все разговоры о том, что историю надо оставить историкам, бесперспективны», — подчеркнул он.Он отметил, что договор о ненападении между Германией и СССР 1939 года необходимо рассматривать в контексте развернувшихся боёв на Халхин-Голе — часто в общественной дискуссии совершенно не учитывается сложная внешнеполитическая обстановка, в которой находился Советский Союз, чтобы в полной мере оценить логику советского руководства в это время.«Часто бывает в России, что победы военные проигрывают дипломаты. В 1939 году было не так. Победа на Халхин-Голе сопровождалась подписанием не только известных советско-японских документов, но и подписанием важнейшего для дальнейших событий в Европе и мире договора о ненападении между СССР и Германией», — указал эксперт.

«Он создал условия для будущих военных и политических побед СССР и триумфа СССР не только в Великой Отечественной войне, но и Второй мировой войне. Причём триумфа не только над Германией и её союзниками, но и над США и Великобританией — странами, которые вынужденно стали нашими союзниками, но всегда смотрели на войну как средство истощения СССР с целью его последующего уничтожения», — подчеркнул Демурин.

26 июня в пресс-центре REGNUM состоялся круглый стол на тему «К 80-летию событий на Халхин-Голе. Уроки для современности» с участием учёных и политологов из России и Монголии.