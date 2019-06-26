Москва, , 18:45 — REGNUM

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров прокомментировал информацию в ряде СМИ о том, что его командировочные расходы баснословно велики. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает ТАСС.

По словам Мантурова, расходы его министерства на командировки сотрудников и его самого вписываются в установленные нормативы.

«Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны, такие и приобретаются для участия в этих мероприятиях… Нормативы есть, мы полностью в них вписываемся», — сказал Мантуров.

Напомним, что некоммерческая организация Transparency International Russia сообщила, что в период с 2016 по 2017 годы Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников во время командировок в зарубежных отелях порядка 19,3 млн рублей. При этом министр Мантуров останавливался в таких отелях, где сутки проживания стоят более миллиона рублей.

В Минпромторге заявили, что все расходы на командировки согласовываются при составлении проекта бюджета, а затем проверяются Счетной палатой и никаких претензий к ведомству не было.