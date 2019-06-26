Нур-Султан, 26 июня 2019, 18:51 — REGNUM
Перспективы дальнейшего развития и совместного использования комплекса «Байконур» обсудили главы правительств России и Казахстана Дмитрий Медведев и Аскар Мамин в ходе телефонного разговора. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе премьер-министра Казахстана.
Главы правительств обсудили также вопросы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества и расширения в рамках Евразийского экономического союза. Телефонный разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля в Москве Аскар Мамин и Дмитрий Медведев обсудили развитие евразийских интеграционных процессов, в том числе в рамках Евразийского экономического сотрудничества.
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